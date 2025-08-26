USDH (USDH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.995722 24 שעות נמוך $ 0.998343 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 1.66 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0192589 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.07% שינוי מחיר (1D) -0.06% שינוי מחיר (7D) -0.08%

USDH (USDH) המחיר בזמן אמת של הוא $0.996682. במהלך 24 השעות האחרונות, USDH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.995722 לבין שיא של $ 0.998343, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.66, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0192589.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDH השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, -0.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

USDH (USDH) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 19.08K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.51M אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 1,510,840.239484

שווי השוק הנוכחי של USDH הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 19.08K. ההיצע במחזור של USDH הוא 0.00, עם היצע כולל של 1510840.239484. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.51M.