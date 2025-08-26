USDFI (USDFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.843624 $ 0.843624 $ 0.843624 24 שעות נמוך $ 0.8846 $ 0.8846 $ 0.8846 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.843624$ 0.843624 $ 0.843624 גבוה 24 שעות $ 0.8846$ 0.8846 $ 0.8846 שיא כל הזמנים $ 1.62$ 1.62 $ 1.62 המחיר הנמוך ביותר $ 0.42826$ 0.42826 $ 0.42826 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.06% שינוי מחיר (1D) -4.29% שינוי מחיר (7D) -1.51% שינוי מחיר (7D) -1.51%

USDFI (USDFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.846183. במהלך 24 השעות האחרונות, USDFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.843624 לבין שיא של $ 0.8846, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.62, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.42826.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDFI השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -4.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

USDFI (USDFI) מידע שוק

שווי שוק $ 845.47K$ 845.47K $ 845.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 845.47K$ 845.47K $ 845.47K אספקת מחזור 999.00K 999.00K 999.00K אספקה כוללת 998,999.8999959005 998,999.8999959005 998,999.8999959005

שווי השוק הנוכחי של USDFI הוא $ 845.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDFI הוא 999.00K, עם היצע כולל של 998999.8999959005. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 845.47K.