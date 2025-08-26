עוד על USDFI

USDFI סֵמֶל

USDFI מחיר (USDFI)

לא רשום

1 USDFI ל USDמחיר חי:

$0.846183
$0.846183$0.846183
-4.20%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
USDFI (USDFI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:22:27 (UTC+8)

USDFI (USDFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.843624
$ 0.843624$ 0.843624
24 שעות נמוך
$ 0.8846
$ 0.8846$ 0.8846
גבוה 24 שעות

$ 0.843624
$ 0.843624$ 0.843624

$ 0.8846
$ 0.8846$ 0.8846

$ 1.62
$ 1.62$ 1.62

$ 0.42826
$ 0.42826$ 0.42826

+0.06%

-4.29%

-1.51%

-1.51%

USDFI (USDFI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.846183. במהלך 24 השעות האחרונות, USDFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.843624 לבין שיא של $ 0.8846, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USDFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.62, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.42826.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USDFI השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, -4.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

USDFI (USDFI) מידע שוק

$ 845.47K
$ 845.47K$ 845.47K

--
----

$ 845.47K
$ 845.47K$ 845.47K

999.00K
999.00K 999.00K

998,999.8999959005
998,999.8999959005 998,999.8999959005

שווי השוק הנוכחי של USDFI הוא $ 845.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDFI הוא 999.00K, עם היצע כולל של 998999.8999959005. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 845.47K.

USDFI (USDFI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של USDFIל USDהיה $ -0.0380087742712511.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUSDFI ל USDהיה . $ +0.0060379387.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUSDFI ל USDהיה $ +0.2111223200.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של USDFIל USDהיה $ +0.0780957512653455.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0380087742712511-4.29%
30 ימים$ +0.0060379387+0.71%
60 ימים$ +0.2111223200+24.95%
90 ימים$ +0.0780957512653455+10.17%

מה זהUSDFI (USDFI)

USDFI introduces a novel stablecoin design: The token premiers a true non- custodial decentralised stablecoin architecture. It offers real censorship resistance and full, uncompromised on-chain transparency with proof of reserves and a buyer-of-last-resort protocol.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

USDFIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה USDFI (USDFI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות USDFI (USDFI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור USDFI.

בדוק את USDFI תחזית המחיר עכשיו‏!

USDFI למטבעות מקומיים

USDFI (USDFI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של USDFI (USDFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על USDFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על USDFI (USDFI)

כמה שווה USDFI (USDFI) היום?
החי USDFIהמחיר ב USD הוא 0.846183 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי USDFI ל USD?
המחיר הנוכחי של USDFI ל USD הוא $ 0.846183. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של USDFI?
שווי השוק של USDFI הוא $ 845.47K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של USDFI?
ההיצע במחזור של USDFI הוא 999.00K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של USDFI?
‏‏USDFI השיג מחיר שיא (ATH) של 1.62 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של USDFI?
USDFI ‏‏רשם מחירATL של 0.42826 USD.
מהו נפח המסחר של USDFI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור USDFI הוא -- USD.
האם USDFI יעלה השנה?
USDFI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את USDFI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:22:27 (UTC+8)

USDFI (USDFI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.