USDai מחיר היום

מחיר USDai (USDAI) בזמן אמת היום הוא $ 1.004, עם שינוי של 0.07% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ USDAI ל USD הוא $ 1.004 לכל USDAI.

USDai כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 580,398,579, עם היצע במחזור של 578.43M USDAI. ב‑24 השעות האחרונות, USDAI סחר בין $ 1.002 (נמוך) ל $ 1.004 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.19, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.769779.

ביצועים לטווח קצר, USDAI נע ב +0.08% בשעה האחרונה ו -0.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

USDai (USDAI) מידע שוק

שווי שוק $ 580.40M$ 580.40M $ 580.40M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 580.39M$ 580.39M $ 580.39M אספקת מחזור 578.43M 578.43M 578.43M אספקה כוללת 578,423,932.1048541 578,423,932.1048541 578,423,932.1048541

שווי השוק הנוכחי של USDai הוא $ 580.40M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USDAI הוא 578.43M, עם היצע כולל של 578423932.1048541. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 580.39M.