Universal ETH (UNIETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 4,892.53 גבוה 24 שעות $ 5,272.07 שיא כל הזמנים $ 5,430.83 המחיר הנמוך ביותר $ 1,525.18 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.04% שינוי מחיר (1D) -6.92% שינוי מחיר (7D) +2.15%

Universal ETH (UNIETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,899.2. במהלך 24 השעות האחרונות, UNIETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,892.53 לבין שיא של $ 5,272.07, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UNIETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,430.83, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,525.18.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UNIETH השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, -6.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Universal ETH (UNIETH) מידע שוק

שווי שוק $ 56.27M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 56.27M אספקת מחזור 11.49K אספקה כוללת 11,485.0941498071

שווי השוק הנוכחי של Universal ETH הוא $ 56.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UNIETH הוא 11.49K, עם היצע כולל של 11485.0941498071. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.27M.