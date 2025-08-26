עוד על UNIETH

Universal ETH סֵמֶל

Universal ETH מחיר (UNIETH)

1 UNIETH ל USDמחיר חי:

$4,899.2
$4,899.2$4,899.2
-6.90%1D
Universal ETH (UNIETH) טבלת מחירים חיה
Universal ETH (UNIETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 4,892.53
24 שעות נמוך
$ 5,272.07
גבוה 24 שעות

$ 4,892.53
$ 5,272.07
$ 5,430.83
$ 1,525.18
+0.04%

-6.92%

+2.15%

+2.15%

Universal ETH (UNIETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,899.2. במהלך 24 השעות האחרונות, UNIETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,892.53 לבין שיא של $ 5,272.07, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UNIETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5,430.83, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,525.18.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UNIETH השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, -6.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Universal ETH (UNIETH) מידע שוק

$ 56.27M
--
$ 56.27M
11.49K
11,485.0941498071
שווי השוק הנוכחי של Universal ETH הוא $ 56.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UNIETH הוא 11.49K, עם היצע כולל של 11485.0941498071. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 56.27M.

Universal ETH (UNIETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Universal ETHל USDהיה $ -364.267847785973.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUniversal ETH ל USDהיה . $ +939.4529548800.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUniversal ETH ל USDהיה $ +4,101.5886835200.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Universal ETHל USDהיה $ +1,981.040869340195.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -364.267847785973-6.92%
30 ימים$ +939.4529548800+19.18%
60 ימים$ +4,101.5886835200+83.72%
90 ימים$ +1,981.040869340195+67.89%

מה זהUniversal ETH (UNIETH)

Bedrock's native tokenized version of staked Ether is known as uniETH. uniETH represents the staked ETH in Bedrock plus all future staking rewards. uniETH is non-rebasing, i.e. does not grow in quantity over time but grows in value instead. In other words, 1 uniETH will be worth more than 1 ETH as time goes on, and its value will continue to increase as more time passes. Launched by RockX, Bedrock is a non-custodial solution that satisfies the requirements of institutions seeking a basis for large-scale liquid staking. By bringing new levels of transparency and security to liquid staking, Bedrock allows institutions to unlock liquidity safely by adhering to regulations while leveraging a true crypto-native solution.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Universal ETH (UNIETH) משאב

Universal ETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Universal ETH (UNIETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Universal ETH (UNIETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Universal ETH.

בדוק את Universal ETH תחזית המחיר עכשיו‏!

UNIETH למטבעות מקומיים

Universal ETH (UNIETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Universal ETH (UNIETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UNIETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Universal ETH (UNIETH)

כמה שווה Universal ETH (UNIETH) היום?
החי UNIETHהמחיר ב USD הוא 4,899.2 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UNIETH ל USD?
המחיר הנוכחי של UNIETH ל USD הוא $ 4,899.2. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Universal ETH?
שווי השוק של UNIETH הוא $ 56.27M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UNIETH?
ההיצע במחזור של UNIETH הוא 11.49K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UNIETH?
‏‏UNIETH השיג מחיר שיא (ATH) של 5,430.83 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UNIETH?
UNIETH ‏‏רשם מחירATL של 1,525.18 USD.
מהו נפח המסחר של UNIETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UNIETH הוא -- USD.
האם UNIETH יעלה השנה?
UNIETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UNIETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
