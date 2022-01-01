Universal ETH (UNIETH) טוקנומיקה
Universal ETH (UNIETH) מידע
Bedrock's native tokenized version of staked Ether is known as uniETH.
uniETH represents the staked ETH in Bedrock plus all future staking rewards. uniETH is non-rebasing, i.e. does not grow in quantity over time but grows in value instead. In other words, 1 uniETH will be worth more than 1 ETH as time goes on, and its value will continue to increase as more time passes.
Launched by RockX, Bedrock is a non-custodial solution that satisfies the requirements of institutions seeking a basis for large-scale liquid staking. By bringing new levels of transparency and security to liquid staking, Bedrock allows institutions to unlock liquidity safely by adhering to regulations while leveraging a true crypto-native solution.
Universal ETH (UNIETH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Universal ETH (UNIETH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Universal ETH (UNIETH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Universal ETH (UNIETH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של UNIETH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות UNIETHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את UNIETHטוקניומיקה, חקרו אתUNIETHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
