Unisocks מחיר (SOCKS)

1 SOCKS ל USDמחיר חי:

$12,668.28
-22.00%1D
Unisocks (SOCKS) טבלת מחירים חיה
Unisocks (SOCKS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 12,514.01
24 שעות נמוך
$ 16,303.04
גבוה 24 שעות

$ 12,514.01
$ 16,303.04
$ 198,759
$ 0
+0.56%

-22.03%

-26.08%

-26.08%

Unisocks (SOCKS) המחיר בזמן אמת של הוא $12,667.15. במהלך 24 השעות האחרונות, SOCKS נסחר בטווח שבין שפל של $ 12,514.01 לבין שיא של $ 16,303.04, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOCKSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 198,759, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOCKS השתנה ב +0.56% במהלך השעה האחרונה, -22.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Unisocks (SOCKS) מידע שוק

$ 3.79M
--
----

$ 3.79M
298.99
298.992857926618
שווי השוק הנוכחי של Unisocks הוא $ 3.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOCKS הוא 298.99, עם היצע כולל של 298.992857926618. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.79M.

Unisocks (SOCKS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Unisocksל USDהיה $ -3,579.233328395.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUnisocks ל USDהיה . $ -1,928.3012437750.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUnisocks ל USDהיה $ -50.0301756400.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Unisocksל USDהיה $ -614.700788776941.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -3,579.233328395-22.03%
30 ימים$ -1,928.3012437750-15.22%
60 ימים$ -50.0301756400-0.39%
90 ימים$ -614.700788776941-4.62%

מה זהUnisocks (SOCKS)

$SOCKS is a token that entitles you to 1 real pair of limited edition socks, shipped anywhere in the world. You can sell the token back at any time. To get a real pair, redeem a $SOCKS token. $SOCKS tokens are listed starting at $12 USD. Each buy/sell will move the price. The increase or decrease follows a bonding curve. $SOCKS will eventually find an equillibrium based on market demand. Buying or selling socks uses the uniswap protocol and accepts any token input as a payment method. The pool of SOCKS is a uniswap pool where 500 SOCKS tokens were deposited along with the starting value of ETH.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Unisocks (SOCKS) משאב

האתר הרשמי

Unisocksתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Unisocks (SOCKS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Unisocks (SOCKS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Unisocks.

בדוק את Unisocks תחזית המחיר עכשיו‏!

SOCKS למטבעות מקומיים

Unisocks (SOCKS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Unisocks (SOCKS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SOCKS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Unisocks (SOCKS)

כמה שווה Unisocks (SOCKS) היום?
החי SOCKSהמחיר ב USD הוא 12,667.15 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SOCKS ל USD?
המחיר הנוכחי של SOCKS ל USD הוא $ 12,667.15. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Unisocks?
שווי השוק של SOCKS הוא $ 3.79M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SOCKS?
ההיצע במחזור של SOCKS הוא 298.99 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SOCKS?
‏‏SOCKS השיג מחיר שיא (ATH) של 198,759 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SOCKS?
SOCKS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SOCKS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SOCKS הוא -- USD.
האם SOCKS יעלה השנה?
SOCKS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SOCKS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:07:27 (UTC+8)

Unisocks (SOCKS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

