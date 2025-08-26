Unisocks (SOCKS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 12,514.01
גבוה 24 שעות $ 16,303.04
שיא כל הזמנים $ 198,759
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.56%
שינוי מחיר (1D) -22.03%
שינוי מחיר (7D) -26.08%

Unisocks (SOCKS) המחיר בזמן אמת של הוא $12,667.15. במהלך 24 השעות האחרונות, SOCKS נסחר בטווח שבין שפל של $ 12,514.01 לבין שיא של $ 16,303.04, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SOCKSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 198,759, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SOCKS השתנה ב +0.56% במהלך השעה האחרונה, -22.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-26.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Unisocks (SOCKS) מידע שוק

שווי שוק $ 3.79M
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.79M
אספקת מחזור 298.99
אספקה כוללת 298.992857926618

שווי השוק הנוכחי של Unisocks הוא $ 3.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SOCKS הוא 298.99, עם היצע כולל של 298.992857926618. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.79M.