$SOCKS is a token that entitles you to 1 real pair of limited edition socks, shipped anywhere in the world. You can sell the token back at any time. To get a real pair, redeem a $SOCKS token. $SOCKS tokens are listed starting at $12 USD. Each buy/sell will move the price. The increase or decrease follows a bonding curve. $SOCKS will eventually find an equillibrium based on market demand. Buying or selling socks uses the uniswap protocol and accepts any token input as a payment method. The pool of SOCKS is a uniswap pool where 500 SOCKS tokens were deposited along with the starting value of ETH.
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של SOCKS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות SOCKSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את SOCKSטוקניומיקה, חקרו אתSOCKSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
