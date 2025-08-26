UNCX Network (UNCX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 211.18 $ 211.18 $ 211.18 24 שעות נמוך $ 235.02 $ 235.02 $ 235.02 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 211.18$ 211.18 $ 211.18 גבוה 24 שעות $ 235.02$ 235.02 $ 235.02 שיא כל הזמנים $ 1,112.13$ 1,112.13 $ 1,112.13 המחיר הנמוך ביותר $ 24.15$ 24.15 $ 24.15 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.40% שינוי מחיר (1D) -9.43% שינוי מחיר (7D) -1.25% שינוי מחיר (7D) -1.25%

UNCX Network (UNCX) המחיר בזמן אמת של הוא $212.84. במהלך 24 השעות האחרונות, UNCX נסחר בטווח שבין שפל של $ 211.18 לבין שיא של $ 235.02, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UNCXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,112.13, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 24.15.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UNCX השתנה ב +0.40% במהלך השעה האחרונה, -9.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

UNCX Network (UNCX) מידע שוק

שווי שוק $ 7.69M$ 7.69M $ 7.69M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.13M$ 10.13M $ 10.13M אספקת מחזור 36.16K 36.16K 36.16K אספקה כוללת 47,650.00000000001 47,650.00000000001 47,650.00000000001

שווי השוק הנוכחי של UNCX Network הוא $ 7.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UNCX הוא 36.16K, עם היצע כולל של 47650.00000000001. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.13M.