UNCX Network סֵמֶל

UNCX Network מחיר (UNCX)

לא רשום

1 UNCX ל USDמחיר חי:

$212.63
$212.63$212.63
-9.50%1D
mexc
USD
UNCX Network (UNCX) טבלת מחירים חיה
UNCX Network (UNCX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 211.18
$ 211.18$ 211.18
24 שעות נמוך
$ 235.02
$ 235.02$ 235.02
גבוה 24 שעות

$ 211.18
$ 211.18$ 211.18

$ 235.02
$ 235.02$ 235.02

$ 1,112.13
$ 1,112.13$ 1,112.13

$ 24.15
$ 24.15$ 24.15

+0.40%

-9.43%

-1.25%

-1.25%

UNCX Network (UNCX) המחיר בזמן אמת של הוא $212.84. במהלך 24 השעות האחרונות, UNCX נסחר בטווח שבין שפל של $ 211.18 לבין שיא של $ 235.02, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UNCXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,112.13, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 24.15.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UNCX השתנה ב +0.40% במהלך השעה האחרונה, -9.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

UNCX Network (UNCX) מידע שוק

$ 7.69M
$ 7.69M$ 7.69M

--
----

$ 10.13M
$ 10.13M$ 10.13M

36.16K
36.16K 36.16K

47,650.00000000001
47,650.00000000001 47,650.00000000001

שווי השוק הנוכחי של UNCX Network הוא $ 7.69M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של UNCX הוא 36.16K, עם היצע כולל של 47650.00000000001. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.13M.

UNCX Network (UNCX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של UNCX Networkל USDהיה $ -22.1775992513448.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUNCX Network ל USDהיה . $ -7.1203280760.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלUNCX Network ל USDהיה $ +48.4718410560.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של UNCX Networkל USDהיה $ -9.03334767304904.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -22.1775992513448-9.43%
30 ימים$ -7.1203280760-3.34%
60 ימים$ +48.4718410560+22.77%
90 ימים$ -9.03334767304904-4.07%

מה זהUNCX Network (UNCX)

UNCX is the deflationary governance token of the UniCrypt platform

UNCX Network (UNCX) משאב

האתר הרשמי

UNCX Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה UNCX Network (UNCX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות UNCX Network (UNCX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור UNCX Network.

בדוק את UNCX Network תחזית המחיר עכשיו‏!

UNCX למטבעות מקומיים

UNCX Network (UNCX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של UNCX Network (UNCX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UNCX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על UNCX Network (UNCX)

כמה שווה UNCX Network (UNCX) היום?
החי UNCXהמחיר ב USD הוא 212.84 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UNCX ל USD?
המחיר הנוכחי של UNCX ל USD הוא $ 212.84. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של UNCX Network?
שווי השוק של UNCX הוא $ 7.69M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UNCX?
ההיצע במחזור של UNCX הוא 36.16K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UNCX?
‏‏UNCX השיג מחיר שיא (ATH) של 1,112.13 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UNCX?
UNCX ‏‏רשם מחירATL של 24.15 USD.
מהו נפח המסחר של UNCX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UNCX הוא -- USD.
האם UNCX יעלה השנה?
UNCX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UNCX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

