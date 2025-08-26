Uncle Sam (USAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -12.52% שינוי מחיר (1D) -20.30% שינוי מחיר (7D) -45.71% שינוי מחיר (7D) -45.71%

Uncle Sam (USAM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, USAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. USAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, USAM השתנה ב -12.52% במהלך השעה האחרונה, -20.30% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-45.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Uncle Sam (USAM) מידע שוק

שווי שוק $ 27.27K$ 27.27K $ 27.27K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.27K$ 27.27K $ 27.27K אספקת מחזור 313.19B 313.19B 313.19B אספקה כוללת 313,185,200,000.0 313,185,200,000.0 313,185,200,000.0

שווי השוק הנוכחי של Uncle Sam הוא $ 27.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של USAM הוא 313.19B, עם היצע כולל של 313185200000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.27K.