TYBENG (TYBENG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01557954$ 0.01557954 $ 0.01557954 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.16% שינוי מחיר (1D) -2.29% שינוי מחיר (7D) -3.78% שינוי מחיר (7D) -3.78%

TYBENG (TYBENG) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TYBENG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TYBENGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01557954, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TYBENG השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -2.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TYBENG (TYBENG) מידע שוק

שווי שוק $ 65.20K$ 65.20K $ 65.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 81.75K$ 81.75K $ 81.75K אספקת מחזור 1.64B 1.64B 1.64B אספקה כוללת 2,060,000,000.0 2,060,000,000.0 2,060,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TYBENG הוא $ 65.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TYBENG הוא 1.64B, עם היצע כולל של 2060000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 81.75K.