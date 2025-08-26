עוד על TWIN

Twin Protocol סֵמֶל

Twin Protocol מחיר (TWIN)

לא רשום

1 TWIN ל USDמחיר חי:

$0.00183077
$0.00183077
-12.60%1D
mexc
USD
Twin Protocol (TWIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:35:53 (UTC+8)

Twin Protocol (TWIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0018147
$ 0.0018147
24 שעות נמוך
$ 0.00211207
$ 0.00211207
גבוה 24 שעות

$ 0.0018147
$ 0.0018147

$ 0.00211207
$ 0.00211207

$ 0.099439
$ 0.099439

$ 0.0015991
$ 0.0015991

+0.30%

-12.62%

-17.99%

-17.99%

Twin Protocol (TWIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00183077. במהלך 24 השעות האחרונות, TWIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0018147 לבין שיא של $ 0.00211207, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TWINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.099439, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0015991.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TWIN השתנה ב +0.30% במהלך השעה האחרונה, -12.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Twin Protocol (TWIN) מידע שוק

$ 479.89K
$ 479.89K

--
--

$ 1.83M
$ 1.83M

262.95M
262.95M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Twin Protocol הוא $ 479.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TWIN הוא 262.95M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.83M.

Twin Protocol (TWIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Twin Protocolל USDהיה $ -0.000264543254631713.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTwin Protocol ל USDהיה . $ -0.0007110042.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTwin Protocol ל USDהיה $ -0.0002422608.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Twin Protocolל USDהיה $ -0.003926753258531544.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000264543254631713-12.62%
30 ימים$ -0.0007110042-38.83%
60 ימים$ -0.0002422608-13.23%
90 ימים$ -0.003926753258531544-68.20%

מה זהTwin Protocol (TWIN)

Create, train and monetize your digital Twin Create Register your Twin ID, create your avatar and establish your profile. It's as easy as that... and best of all it's free to do. Train Begin training your AI Twin by answering questions, uploading data, audio files, podcasts, PDFs,...etc. Earn Earn TWIN tokens/points each time your Twin is accessed in the marketplace - enabling you to generate passive income.

Twin Protocol (TWIN) משאב

האתר הרשמי

Twin Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Twin Protocol (TWIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Twin Protocol (TWIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Twin Protocol.

בדוק את Twin Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

TWIN למטבעות מקומיים

Twin Protocol (TWIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Twin Protocol (TWIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TWIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Twin Protocol (TWIN)

כמה שווה Twin Protocol (TWIN) היום?
החי TWINהמחיר ב USD הוא 0.00183077 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TWIN ל USD?
המחיר הנוכחי של TWIN ל USD הוא $ 0.00183077. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Twin Protocol?
שווי השוק של TWIN הוא $ 479.89K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TWIN?
ההיצע במחזור של TWIN הוא 262.95M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TWIN?
‏‏TWIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.099439 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TWIN?
TWIN ‏‏רשם מחירATL של 0.0015991 USD.
מהו נפח המסחר של TWIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TWIN הוא -- USD.
האם TWIN יעלה השנה?
TWIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TWIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:35:53 (UTC+8)

כתב ויתור

