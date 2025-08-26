Twin Protocol (TWIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0018147 $ 0.0018147 $ 0.0018147 24 שעות נמוך $ 0.00211207 $ 0.00211207 $ 0.00211207 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0018147$ 0.0018147 $ 0.0018147 גבוה 24 שעות $ 0.00211207$ 0.00211207 $ 0.00211207 שיא כל הזמנים $ 0.099439$ 0.099439 $ 0.099439 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0015991$ 0.0015991 $ 0.0015991 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.30% שינוי מחיר (1D) -12.62% שינוי מחיר (7D) -17.99% שינוי מחיר (7D) -17.99%

Twin Protocol (TWIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00183077. במהלך 24 השעות האחרונות, TWIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0018147 לבין שיא של $ 0.00211207, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TWINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.099439, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0015991.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TWIN השתנה ב +0.30% במהלך השעה האחרונה, -12.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Twin Protocol (TWIN) מידע שוק

שווי שוק $ 479.89K$ 479.89K $ 479.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M אספקת מחזור 262.95M 262.95M 262.95M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Twin Protocol הוא $ 479.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TWIN הוא 262.95M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.83M.