TSUBA סֵמֶל

TSUBA מחיר (TSUBA)

לא רשום

1 TSUBA ל USDמחיר חי:

--
----
+0.40%1D
USD
TSUBA (TSUBA) טבלת מחירים חיה
TSUBA (TSUBA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00003948
$ 0.00003948$ 0.00003948
24 שעות נמוך
$ 0.00004212
$ 0.00004212$ 0.00004212
גבוה 24 שעות

$ 0.00003948
$ 0.00003948$ 0.00003948

$ 0.00004212
$ 0.00004212$ 0.00004212

$ 0.00476962
$ 0.00476962$ 0.00476962

$ 0.00002789
$ 0.00002789$ 0.00002789

+1.72%

+0.71%

+7.75%

+7.75%

TSUBA (TSUBA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00004065. במהלך 24 השעות האחרונות, TSUBA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003948 לבין שיא של $ 0.00004212, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TSUBAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00476962, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002789.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TSUBA השתנה ב +1.72% במהלך השעה האחרונה, +0.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.75% ב-7 הימים האחרונים.

TSUBA (TSUBA) מידע שוק

$ 40.64K
$ 40.64K$ 40.64K

--
----

$ 40.64K
$ 40.64K$ 40.64K

999.88M
999.88M 999.88M

999,880,531.98
999,880,531.98 999,880,531.98

שווי השוק הנוכחי של TSUBA הוא $ 40.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TSUBA הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999880531.98. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.64K.

TSUBA (TSUBA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של TSUBAל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTSUBA ל USDהיה . $ +0.0000017364.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTSUBA ל USDהיה $ +0.0000152336.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TSUBAל USDהיה $ -0.00000516245008926464.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.71%
30 ימים$ +0.0000017364+4.27%
60 ימים$ +0.0000152336+37.48%
90 ימים$ -0.00000516245008926464-11.26%

מה זהTSUBA (TSUBA)

Tsuba is an AI-powered platform that generates smart betting insights for users. By combining advanced algorithms and AI models, Tsuba helps users make better, data-driven decisions with precision and speed. Tsuba continues to grow as an AI-powered companion for bettors, offering a unique blend of smart insights and community-driven rewards. We are committed to enhancing the platform with new features, expanding our ecosystem, and making betting smarter, more rewarding, and accessible for everyone.

TSUBA (TSUBA) משאב

האתר הרשמי

TSUBAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TSUBA (TSUBA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TSUBA (TSUBA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום?

בדוק את TSUBA תחזית המחיר עכשיו‏!

TSUBA למטבעות מקומיים

TSUBA (TSUBA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TSUBA (TSUBA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TSUBA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על TSUBA (TSUBA)

כמה שווה TSUBA (TSUBA) היום?
החי TSUBAהמחיר ב USD הוא 0.00004065 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TSUBA ל USD?
המחיר הנוכחי של TSUBA ל USD הוא $ 0.00004065. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TSUBA?
שווי השוק של TSUBA הוא $ 40.64K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TSUBA?
ההיצע במחזור של TSUBA הוא 999.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TSUBA?
‏‏TSUBA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00476962 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TSUBA?
TSUBA ‏‏רשם מחירATL של 0.00002789 USD.
מהו נפח המסחר של TSUBA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TSUBA הוא -- USD.
האם TSUBA יעלה השנה?
TSUBA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TSUBA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
