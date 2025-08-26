TSUBA (TSUBA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00003948 $ 0.00003948 $ 0.00003948 24 שעות נמוך $ 0.00004212 $ 0.00004212 $ 0.00004212 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00003948$ 0.00003948 $ 0.00003948 גבוה 24 שעות $ 0.00004212$ 0.00004212 $ 0.00004212 שיא כל הזמנים $ 0.00476962$ 0.00476962 $ 0.00476962 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00002789$ 0.00002789 $ 0.00002789 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.72% שינוי מחיר (1D) +0.71% שינוי מחיר (7D) +7.75% שינוי מחיר (7D) +7.75%

TSUBA (TSUBA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00004065. במהלך 24 השעות האחרונות, TSUBA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003948 לבין שיא של $ 0.00004212, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TSUBAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00476962, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002789.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TSUBA השתנה ב +1.72% במהלך השעה האחרונה, +0.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TSUBA (TSUBA) מידע שוק

שווי שוק $ 40.64K$ 40.64K $ 40.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.64K$ 40.64K $ 40.64K אספקת מחזור 999.88M 999.88M 999.88M אספקה כוללת 999,880,531.98 999,880,531.98 999,880,531.98

שווי השוק הנוכחי של TSUBA הוא $ 40.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TSUBA הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999880531.98. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.64K.