trillions Strategy מחיר היום

מחיר trillions Strategy (TSTR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001081, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TSTR ל USD הוא $ 0.00001081 לכל TSTR.

trillions Strategy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,809.68, עם היצע במחזור של 1.00B TSTR. ב‑24 השעות האחרונות, TSTR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0001306, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000603.

ביצועים לטווח קצר, TSTR נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

trillions Strategy (TSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 10.81K$ 10.81K $ 10.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.81K$ 10.81K $ 10.81K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של trillions Strategy הוא $ 10.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TSTR הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.81K.