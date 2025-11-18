TriasLab מחיר היום

מחיר TriasLab (TRIAS) בזמן אמת היום הוא $ 0.834473, עם שינוי של 47.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TRIAS ל USD הוא $ 0.834473 לכל TRIAS.

TriasLab כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,344,727, עם היצע במחזור של 10.00M TRIAS. ב‑24 השעות האחרונות, TRIAS סחר בין $ 0.539364 (נמוך) ל $ 0.890928 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 31.7, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.477456.

ביצועים לטווח קצר, TRIAS נע ב +1.14% בשעה האחרונה ו +11.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

TriasLab (TRIAS) מידע שוק

שווי שוק $ 8.34M$ 8.34M $ 8.34M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.34M$ 8.34M $ 8.34M אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TriasLab הוא $ 8.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRIAS הוא 10.00M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.34M.