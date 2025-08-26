עוד על TRD

Triad סֵמֶל

Triad מחיר (TRD)

1 TRD ל USDמחיר חי:

$0.03051895
+12.80%1D
+12.80%1D
USD
Triad (TRD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:19:59 (UTC+8)

Triad (TRD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02560693
$ 0.02560693$ 0.02560693
24 שעות נמוך
$ 0.03949709
$ 0.03949709$ 0.03949709
גבוה 24 שעות

$ 0.02560693
$ 0.02560693$ 0.02560693

$ 0.03949709
$ 0.03949709$ 0.03949709

$ 0.295176
$ 0.295176$ 0.295176

$ 0.02560693
$ 0.02560693$ 0.02560693

-1.78%

+12.87%

-1.79%

-1.79%

Triad (TRD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03051917. במהלך 24 השעות האחרונות, TRD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02560693 לבין שיא של $ 0.03949709, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.295176, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02560693.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRD השתנה ב -1.78% במהלך השעה האחרונה, +12.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Triad (TRD) מידע שוק

$ 351.29K
$ 351.29K$ 351.29K

--
----

$ 544.76K
$ 544.76K$ 544.76K

11.30M
11.30M 11.30M

17,517,650.254642
17,517,650.254642 17,517,650.254642

שווי השוק הנוכחי של Triad הוא $ 351.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRD הוא 11.30M, עם היצע כולל של 17517650.254642. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 544.76K.

Triad (TRD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Triadל USDהיה $ +0.0034801.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTriad ל USDהיה . $ -0.0000899796.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTriad ל USDהיה $ -0.0146704673.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Triadל USDהיה $ -0.02505160829349089.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.0034801+12.87%
30 ימים$ -0.0000899796-0.29%
60 ימים$ -0.0146704673-48.06%
90 ימים$ -0.02505160829349089-45.08%

מה זהTriad (TRD)

Triad is the leading prediction market on the Solana blockchain, combining the innovation of decentralized finance (DeFi) with the excitement of prediction markets. The platform enables users to place bets on a wide range of topics, including web3 events, politics, sports, and cultural trends. Predictions and payouts are managed transparently through smart contracts, ensuring fairness and automation in every transaction. Whether you're a seasoned trader or a casual participant, Triad provides an engaging and decentralized space to explore prediction markets.

Triadתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Triad (TRD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Triad (TRD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Triad.

בדוק את Triad תחזית המחיר עכשיו‏!

TRD למטבעות מקומיים

Triad (TRD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Triad (TRD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TRD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Triad (TRD)

כמה שווה Triad (TRD) היום?
החי TRDהמחיר ב USD הוא 0.03051917 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TRD ל USD?
המחיר הנוכחי של TRD ל USD הוא $ 0.03051917. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Triad?
שווי השוק של TRD הוא $ 351.29K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TRD?
ההיצע במחזור של TRD הוא 11.30M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TRD?
‏‏TRD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.295176 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TRD?
TRD ‏‏רשם מחירATL של 0.02560693 USD.
מהו נפח המסחר של TRD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TRD הוא -- USD.
האם TRD יעלה השנה?
TRD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TRD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:19:59 (UTC+8)

