Triad (TRD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.02560693 גבוה 24 שעות $ 0.03949709 שיא כל הזמנים $ 0.295176 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02560693 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.78% שינוי מחיר (1D) +12.87% שינוי מחיר (7D) -1.79%

Triad (TRD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03051917. במהלך 24 השעות האחרונות, TRD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02560693 לבין שיא של $ 0.03949709, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.295176, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02560693.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRD השתנה ב -1.78% במהלך השעה האחרונה, +12.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Triad (TRD) מידע שוק

שווי שוק $ 351.29K נפח (24 שעות) ---- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 544.76K אספקת מחזור 11.30M אספקה כוללת 17,517,650.254642

שווי השוק הנוכחי של Triad הוא $ 351.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRD הוא 11.30M, עם היצע כולל של 17517650.254642. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 544.76K.