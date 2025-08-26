עוד על TDM

TrainingDietMax מחיר (TDM)

1 TDM ל USDמחיר חי:

$0.00085978
$0.00085978
-16.60%1D
USD
TrainingDietMax (TDM) טבלת מחירים חיה
TrainingDietMax (TDM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0.00103154
$ 0.00103154$ 0.00103154
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00103154
$ 0.00103154$ 0.00103154

$ 0.302242
$ 0.302242$ 0.302242

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

-16.65%

-33.15%

-33.15%

TrainingDietMax (TDM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TDM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00103154, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TDMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.302242, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TDM השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, -16.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-33.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TrainingDietMax (TDM) מידע שוק

$ 81.60K
$ 81.60K$ 81.60K

--
----

$ 81.60K
$ 81.60K$ 81.60K

94.90M
94.90M 94.90M

94,902,085.62425806
94,902,085.62425806 94,902,085.62425806

שווי השוק הנוכחי של TrainingDietMax הוא $ 81.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TDM הוא 94.90M, עם היצע כולל של 94902085.62425806. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 81.60K.

TrainingDietMax (TDM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של TrainingDietMaxל USDהיה $ -0.000171763813271382.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTrainingDietMax ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTrainingDietMax ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TrainingDietMaxל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000171763813271382-16.65%
30 ימים$ 0-47.29%
60 ימים$ 0-27.06%
90 ימים$ 0--

מה זהTrainingDietMax (TDM)

TDM (TrainingDietMax) is an innovative coaching start-up that is exceptionally offering an investment opportunity. By investing, you gain a share in the proceeds from the future sale of the TDM app. 20% of TDM's valuation is available as cryptocurrency, ensuring stability with 80% held by primary shareholders. Join our large community of 400k followers on Snapchat, 190k on Instagram, and 60k on TikTok with the same name @trainingdietmax

TrainingDietMax (TDM) משאב

האתר הרשמי

TrainingDietMaxתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה TrainingDietMax (TDM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות TrainingDietMax (TDM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור TrainingDietMax.

בדוק את TrainingDietMax תחזית המחיר עכשיו‏!

TDM למטבעות מקומיים

TrainingDietMax (TDM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של TrainingDietMax (TDM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TDM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על TrainingDietMax (TDM)

כמה שווה TrainingDietMax (TDM) היום?
החי TDMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TDM ל USD?
המחיר הנוכחי של TDM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של TrainingDietMax?
שווי השוק של TDM הוא $ 81.60K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TDM?
ההיצע במחזור של TDM הוא 94.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TDM?
‏‏TDM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.302242 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TDM?
TDM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TDM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TDM הוא -- USD.
האם TDM יעלה השנה?
TDM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TDM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
TrainingDietMax (TDM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.