TrainingDietMax (TDM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00103154 $ 0.00103154 $ 0.00103154 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00103154$ 0.00103154 $ 0.00103154 שיא כל הזמנים $ 0.302242$ 0.302242 $ 0.302242 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.04% שינוי מחיר (1D) -16.65% שינוי מחיר (7D) -33.15% שינוי מחיר (7D) -33.15%

TrainingDietMax (TDM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TDM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00103154, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TDMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.302242, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TDM השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, -16.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-33.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TrainingDietMax (TDM) מידע שוק

שווי שוק $ 81.60K$ 81.60K $ 81.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 81.60K$ 81.60K $ 81.60K אספקת מחזור 94.90M 94.90M 94.90M אספקה כוללת 94,902,085.62425806 94,902,085.62425806 94,902,085.62425806

שווי השוק הנוכחי של TrainingDietMax הוא $ 81.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TDM הוא 94.90M, עם היצע כולל של 94902085.62425806. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 81.60K.