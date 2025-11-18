Tokenize Xchange מחיר היום

מחיר Tokenize Xchange (TKX) בזמן אמת היום הוא $ 1.79, עם שינוי של 3.38% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TKX ל USD הוא $ 1.79 לכל TKX.

Tokenize Xchange כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 143,427,481, עם היצע במחזור של 80.00M TKX. ב‑24 השעות האחרונות, TKX סחר בין $ 1.76 (נמוך) ל $ 1.86 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 50.43, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.111255.

ביצועים לטווח קצר, TKX נע ב +1.00% בשעה האחרונה ו -9.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Tokenize Xchange (TKX) מידע שוק

שווי שוק $ 143.43M$ 143.43M $ 143.43M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 179.29M$ 179.29M $ 179.29M אספקת מחזור 80.00M 80.00M 80.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

