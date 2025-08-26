toby (TOBY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.00045804
המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000386
שינוי מחיר (שעה אחת) --
שינוי מחיר (1D) --
שינוי מחיר (7D) 0.00%

toby (TOBY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000531. במהלך 24 השעות האחרונות, TOBY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOBYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00045804, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000386.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOBY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

toby (TOBY) מידע שוק

שווי שוק $ 5.31K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.31K
אספקת מחזור 999.51M
אספקה כוללת 999,512,489.295174

שווי השוק הנוכחי של toby הוא $ 5.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOBY הוא 999.51M, עם היצע כולל של 999512489.295174. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.31K.