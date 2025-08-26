עוד על TOBY

toby סֵמֶל

toby מחיר (TOBY)

1 TOBY ל USDמחיר חי:

toby (TOBY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:19:09 (UTC+8)

toby (TOBY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.00045804
$ 0.00045804$ 0.00045804

$ 0.00000386
$ 0.00000386$ 0.00000386

toby (TOBY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000531. במהלך 24 השעות האחרונות, TOBY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOBYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00045804, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000386.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOBY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

toby (TOBY) מידע שוק

999.51M
999.51M 999.51M

999,512,489.295174
999,512,489.295174 999,512,489.295174

שווי השוק הנוכחי של toby הוא $ 5.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOBY הוא 999.51M, עם היצע כולל של 999512489.295174. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.31K.

toby (TOBY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של tobyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלtoby ל USDהיה . $ +0.0000004739.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלtoby ל USDהיה $ +0.0000008803.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של tobyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0000004739+8.93%
60 ימים$ +0.0000008803+16.58%
90 ימים$ 0--

מה זהtoby (TOBY)

Toby on Solana (TOBY) is a meme coin that emerged from the Solana blockchain as a community-driven token. Originally created as a lighthearted experiment, the project took a new direction when the original developer left, leaving the community to take charge. Since then, TOBY has evolved into a unique, community-led project centered around holding and spreading positivity within the cryptocurrency space. The TOBY community consists of dedicated supporters, including larger holders known as "TURBO WHALES" and "diamond hands," who are committed to maintaining TOBY’s value and supporting each other in a collective mission. While there are no staking or rewards mechanisms, the community has focused on cultivating a “good vibes economy,” with members actively contributing to a positive and humorous atmosphere. TOBY’s journey is one of organic growth, driven by a unified group of supporters who believe in the token's potential as a fun and community-oriented asset in the Solana ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

tobyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה toby (TOBY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות toby (TOBY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור toby.

בדוק את toby תחזית המחיר עכשיו‏!

TOBY למטבעות מקומיים

toby (TOBY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של toby (TOBY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TOBY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על toby (TOBY)

כמה שווה toby (TOBY) היום?
החי TOBYהמחיר ב USD הוא 0.00000531 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TOBY ל USD?
המחיר הנוכחי של TOBY ל USD הוא $ 0.00000531. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של toby?
שווי השוק של TOBY הוא $ 5.31K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TOBY?
ההיצע במחזור של TOBY הוא 999.51M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TOBY?
‏‏TOBY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00045804 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TOBY?
TOBY ‏‏רשם מחירATL של 0.00000386 USD.
מהו נפח המסחר של TOBY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TOBY הוא -- USD.
האם TOBY יעלה השנה?
TOBY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TOBY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:19:09 (UTC+8)

toby (TOBY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

