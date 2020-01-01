toby (TOBY) טוקנומיקה
Toby on Solana (TOBY) is a meme coin that emerged from the Solana blockchain as a community-driven token. Originally created as a lighthearted experiment, the project took a new direction when the original developer left, leaving the community to take charge. Since then, TOBY has evolved into a unique, community-led project centered around holding and spreading positivity within the cryptocurrency space.
The TOBY community consists of dedicated supporters, including larger holders known as "TURBO WHALES" and "diamond hands," who are committed to maintaining TOBY’s value and supporting each other in a collective mission. While there are no staking or rewards mechanisms, the community has focused on cultivating a “good vibes economy,” with members actively contributing to a positive and humorous atmosphere. TOBY’s journey is one of organic growth, driven by a unified group of supporters who believe in the token's potential as a fun and community-oriented asset in the Solana ecosystem.
toby (TOBY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של toby (TOBY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של TOBY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות TOBYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את TOBYטוקניומיקה, חקרו אתTOBYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.