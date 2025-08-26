tobi (TOBI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01800695$ 0.01800695 $ 0.01800695 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.33% שינוי מחיר (1D) -11.22% שינוי מחיר (7D) -9.80% שינוי מחיר (7D) -9.80%

tobi (TOBI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TOBI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOBIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01800695, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOBI השתנה ב +0.33% במהלך השעה האחרונה, -11.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

tobi (TOBI) מידע שוק

שווי שוק $ 410.03K$ 410.03K $ 410.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 410.03K$ 410.03K $ 410.03K אספקת מחזור 998.67M 998.67M 998.67M אספקה כוללת 998,671,150.216326 998,671,150.216326 998,671,150.216326

שווי השוק הנוכחי של tobi הוא $ 410.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOBI הוא 998.67M, עם היצע כולל של 998671150.216326. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 410.03K.