THREE ($THREE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00291965 24 שעות נמוך $ 0.00318612 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.439654 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00256098 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.17% שינוי מחיר (1D) -6.79% שינוי מחיר (7D) -12.48%

THREE ($THREE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00294983. במהלך 24 השעות האחרונות, $THREE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00291965 לבין שיא של $ 0.00318612, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $THREEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.439654, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00256098.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $THREE השתנה ב +0.17% במהלך השעה האחרונה, -6.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

THREE ($THREE) מידע שוק

שווי שוק $ 294.58K נפח (24 שעות) ---- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 294.58K אספקת מחזור 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של THREE הוא $ 294.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $THREE הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 294.58K.