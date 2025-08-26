THORSwap (THOR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.04698578 גבוה 24 שעות $ 0.068156 שיא כל הזמנים $ 3.05 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0397216 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.07% שינוי מחיר (1D) -12.85% שינוי מחיר (7D) -33.97%

THORSwap (THOR) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0563. במהלך 24 השעות האחרונות, THOR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.04698578 לבין שיא של $ 0.068156, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. THORהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.05, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0397216.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, THOR השתנה ב -1.07% במהלך השעה האחרונה, -12.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-33.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

THORSwap (THOR) מידע שוק

שווי שוק $ 11.09M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.84M אספקת מחזור 196.95M אספקה כוללת 281,248,730.0

שווי השוק הנוכחי של THORSwap הוא $ 11.09M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של THOR הוא 196.95M, עם היצע כולל של 281248730.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.84M.