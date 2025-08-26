עוד על TDROP

ThetaDrop מחיר (TDROP)

לא רשום

1 TDROP ל USDמחיר חי:

$0.00145959
$0.00145959
-1.90%1D
ThetaDrop (TDROP) טבלת מחירים חיה
ThetaDrop (TDROP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.30%

-1.99%

-3.49%

-3.49%

ThetaDrop (TDROP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00145959. במהלך 24 השעות האחרונות, TDROP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00145222 לבין שיא של $ 0.00149928, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TDROPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.061086, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00113699.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TDROP השתנה ב +0.30% במהלך השעה האחרונה, -1.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ThetaDrop (TDROP) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של ThetaDrop הוא $ 16.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TDROP הוא 11.05B, עם היצע כולל של 11050797860.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.15M.

ThetaDrop (TDROP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ThetaDropל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThetaDrop ל USDהיה . $ -0.0002002862.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלThetaDrop ל USDהיה $ -0.0000015982.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ThetaDropל USDהיה $ -0.00037801964265501.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.99%
30 ימים$ -0.0002002862-13.72%
60 ימים$ -0.0000015982-0.10%
90 ימים$ -0.00037801964265501-20.57%

מה זהThetaDrop (TDROP)

TDROP rewards activity on the ThetaDrop NFT Marketplace, provides decentralized governance for ThetaDrop, and rewards stakers with TDROP token rewards. It is a new TNT-20 token built on Theta blockchain, centered around the groundbreaking concept of NFT Liquidity Mining. TDROP tokens are earned by users each time they make a purchase using TFUEL on ThetaDrop (on the secondary market at launch, and on the primary market / initial drops in a coming update), or through a 3rd-party NFT Dapp built on the NFT marketplace smart contract. It can be thought of as ‘mining’ TDROP by providing liquidity to the Theta NFT Marketplace. This incentivizes early adopters of ThetaDrop to provide liquidity which enhances price discovery, improves trading volumes, and drives more user growth and adoption. ThetaDrop users who hold a balance of TDROP will earn VIP benefits including early or exclusive access to NFTs, limited edition packs, unique offline perks and more. TDROP will also serve as the governance token for ThetaDrop and the NFT Marketplace. TDROP holders can stake their tokens to gain voting rights for proposed changes to ThetaDrop. The first TDROP vote proposal is expected to be the earning rate of TDROP for liquidity miners. As the voting process progresses and stabilizes, TDROP holders will be responsible for creating new proposals to be voted on. These community proposals will also serve as the testbed for community governance features to be implemented on the Theta blockchain itself, to be voted on by holders of the Theta token.

ThetaDrop (TDROP) משאב

ThetaDropתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ThetaDrop (TDROP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ThetaDrop (TDROP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ThetaDrop.

בדוק את ThetaDrop תחזית המחיר עכשיו‏!

TDROP למטבעות מקומיים

ThetaDrop (TDROP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ThetaDrop (TDROP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TDROP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ThetaDrop (TDROP)

כמה שווה ThetaDrop (TDROP) היום?
החי TDROPהמחיר ב USD הוא 0.00145959 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TDROP ל USD?
המחיר הנוכחי של TDROP ל USD הוא $ 0.00145959. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ThetaDrop?
שווי השוק של TDROP הוא $ 16.15M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TDROP?
ההיצע במחזור של TDROP הוא 11.05B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TDROP?
‏‏TDROP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.061086 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TDROP?
TDROP ‏‏רשם מחירATL של 0.00113699 USD.
מהו נפח המסחר של TDROP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TDROP הוא -- USD.
האם TDROP יעלה השנה?
TDROP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TDROP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
