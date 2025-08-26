ThetaDrop (TDROP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00145222 גבוה 24 שעות $ 0.00149928 שיא כל הזמנים $ 0.061086 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00113699 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.30% שינוי מחיר (1D) -1.99% שינוי מחיר (7D) -3.49%

ThetaDrop (TDROP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00145959. במהלך 24 השעות האחרונות, TDROP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00145222 לבין שיא של $ 0.00149928, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TDROPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.061086, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00113699.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TDROP השתנה ב +0.30% במהלך השעה האחרונה, -1.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ThetaDrop (TDROP) מידע שוק

שווי שוק $ 16.15M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.15M אספקת מחזור 11.05B אספקה כוללת 11,050,797,860.0

שווי השוק הנוכחי של ThetaDrop הוא $ 16.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TDROP הוא 11.05B, עם היצע כולל של 11050797860.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.15M.