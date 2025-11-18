The Void מחיר היום

מחיר The Void (VOID) בזמן אמת היום הוא $ 0.00038169, עם שינוי של 0.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VOID ל USD הוא $ 0.00038169 לכל VOID.

The Void כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 23,159, עם היצע במחזור של 60.67M VOID. ב‑24 השעות האחרונות, VOID סחר בין $ 0.00036846 (נמוך) ל $ 0.00038615 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.173301, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00009109.

ביצועים לטווח קצר, VOID נע ב -- בשעה האחרונה ו -15.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

The Void (VOID) מידע שוק

שווי שוק $ 23.16K$ 23.16K $ 23.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.17K$ 38.17K $ 38.17K אספקת מחזור 60.67M 60.67M 60.67M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של The Void הוא $ 23.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VOID הוא 60.67M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.17K.