The Css God by Virtuals (WEBSIM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00020574 $ 0.00020574 $ 0.00020574 24 שעות נמוך $ 0.00032985 $ 0.00032985 $ 0.00032985 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00020574$ 0.00020574 $ 0.00020574 גבוה 24 שעות $ 0.00032985$ 0.00032985 $ 0.00032985 שיא כל הזמנים $ 0.00400281$ 0.00400281 $ 0.00400281 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00004698$ 0.00004698 $ 0.00004698 שינוי מחיר (שעה אחת) -12.13% שינוי מחיר (1D) -34.12% שינוי מחיר (7D) -50.02% שינוי מחיר (7D) -50.02%

The Css God by Virtuals (WEBSIM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00020583. במהלך 24 השעות האחרונות, WEBSIM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00020574 לבין שיא של $ 0.00032985, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WEBSIMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00400281, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00004698.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WEBSIM השתנה ב -12.13% במהלך השעה האחרונה, -34.12% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-50.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

The Css God by Virtuals (WEBSIM) מידע שוק

שווי שוק $ 205.71K$ 205.71K $ 205.71K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 205.71K$ 205.71K $ 205.71K אספקת מחזור 999.83M 999.83M 999.83M אספקה כוללת 999,827,209.5087707 999,827,209.5087707 999,827,209.5087707

שווי השוק הנוכחי של The Css God by Virtuals הוא $ 205.71K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WEBSIM הוא 999.83M, עם היצע כולל של 999827209.5087707. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 205.71K.