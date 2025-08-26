TERA (TERA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01991732 $ 0.01991732 $ 0.01991732 24 שעות נמוך $ 0.01991732 $ 0.01991732 $ 0.01991732 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01991732$ 0.01991732 $ 0.01991732 גבוה 24 שעות $ 0.01991732$ 0.01991732 $ 0.01991732 שיא כל הזמנים $ 0.02827364$ 0.02827364 $ 0.02827364 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

TERA (TERA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01991732. במהלך 24 השעות האחרונות, TERA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01991732 לבין שיא של $ 0.01991732, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TERAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02827364, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TERA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TERA (TERA) מידע שוק

שווי שוק $ 15.03M$ 15.03M $ 15.03M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.92M$ 19.92M $ 19.92M אספקת מחזור 754.50M 754.50M 754.50M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של TERA הוא $ 15.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TERA הוא 754.50M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.92M.