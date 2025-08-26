TenX (PAY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00346401 $ 0.00346401 $ 0.00346401 24 שעות נמוך $ 0.00499104 $ 0.00499104 $ 0.00499104 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00346401$ 0.00346401 $ 0.00346401 גבוה 24 שעות $ 0.00499104$ 0.00499104 $ 0.00499104 שיא כל הזמנים $ 5.22$ 5.22 $ 5.22 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.04% שינוי מחיר (1D) +2.98% שינוי מחיר (7D) -6.75% שינוי מחיר (7D) -6.75%

TenX (PAY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0036324. במהלך 24 השעות האחרונות, PAY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00346401 לבין שיא של $ 0.00499104, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PAYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.22, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAY השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, +2.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TenX (PAY) מידע שוק

שווי שוק $ 429.14K$ 429.14K $ 429.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 745.43K$ 745.43K $ 745.43K אספקת מחזור 118.14M 118.14M 118.14M אספקה כוללת 205,218,256.0 205,218,256.0 205,218,256.0

שווי השוק הנוכחי של TenX הוא $ 429.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAY הוא 118.14M, עם היצע כולל של 205218256.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 745.43K.