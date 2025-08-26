TenX מחיר (PAY)
TenX (PAY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0036324. במהלך 24 השעות האחרונות, PAY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00346401 לבין שיא של $ 0.00499104, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PAYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.22, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAY השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, +2.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של TenX הוא $ 429.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של PAY הוא 118.14M, עם היצע כולל של 205218256.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 745.43K.
במהלך היום, השינוי במחיר של TenXל USDהיה $ +0.00010502.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTenX ל USDהיה . $ -0.0004075378.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלTenX ל USDהיה $ +0.0021326990.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של TenXל USDהיה $ +0.0005348131051790758.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ +0.00010502
|+2.98%
|30 ימים
|$ -0.0004075378
|-11.21%
|60 ימים
|$ +0.0021326990
|+58.71%
|90 ימים
|$ +0.0005348131051790758
|+17.27%
TenX is a payment platform that facilitates digital and physical modes of transaction for cryptocurrencies to any merchant, even if they don’t accept cryptocurrencies. Physical and digital modes of course, include bank accounts, wallets, debit cards, cash and much more. The primary agenda of the company is to make it easier and faster to use cryptocurrency and accelerate adoption for the industry. The TenX blockchain supports the PAY token, which is the fuel that runs the network and is the cryptocurrency using which transactions on the network are made. TenX came into existence in 2011 and was created by Toby Hoenisch. While at the university, he took a keen interest in cryptography though he believed that there was no success for cryptocurrencies.In 2012, Toby started trading Bitcoin when he got to know a member of bitcoin-community who was not able to open an account in bank and used TenX crypto currency instead. Toby Hoenisch and Michael Sperk started a one-bit start up in 2015 and introduced us to a debit card, through which payments with bitcoin could be done. Cryptocurrency adoption is a longstanding problem - with most cryptocurrencies remaining relegated to the realms of hype and not seeing real-world usage, not as much as the enthusiasts would like, at least. This is an important problem being solved by the TenX coin, which seeks to make it easy for the end user to use cryptocurrencies by removing the hurdles associated with keeping different wallets and using them separately. As with all other investments, it is wise to do your own research, but seeing that TenX seems to be solving unique problems, it may certainly be worth a look.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
