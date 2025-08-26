tensorprox (SN91) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.538045 $ 0.538045 $ 0.538045 24 שעות נמוך $ 0.616471 $ 0.616471 $ 0.616471 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.538045$ 0.538045 $ 0.538045 גבוה 24 שעות $ 0.616471$ 0.616471 $ 0.616471 שיא כל הזמנים $ 2.11$ 2.11 $ 2.11 המחיר הנמוך ביותר $ 0.538045$ 0.538045 $ 0.538045 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.64% שינוי מחיר (1D) -11.91% שינוי מחיר (7D) -17.79% שינוי מחיר (7D) -17.79%

tensorprox (SN91) המחיר בזמן אמת של הוא $0.541715. במהלך 24 השעות האחרונות, SN91 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.538045 לבין שיא של $ 0.616471, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN91השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.11, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.538045.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN91 השתנה ב -0.64% במהלך השעה האחרונה, -11.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

tensorprox (SN91) מידע שוק

שווי שוק $ 819.14K$ 819.14K $ 819.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 819.14K$ 819.14K $ 819.14K אספקת מחזור 1.50M 1.50M 1.50M אספקה כוללת 1,501,915.9380081 1,501,915.9380081 1,501,915.9380081

שווי השוק הנוכחי של tensorprox הוא $ 819.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN91 הוא 1.50M, עם היצע כולל של 1501915.9380081. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 819.14K.