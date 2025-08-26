Taurus (TAURUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00113 $ 0.00113 $ 0.00113 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00113$ 0.00113 $ 0.00113 שיא כל הזמנים $ 0.00792814$ 0.00792814 $ 0.00792814 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.47% שינוי מחיר (1D) -12.46% שינוי מחיר (7D) +3.92% שינוי מחיר (7D) +3.92%

Taurus (TAURUS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TAURUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00113, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TAURUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00792814, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAURUS השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, -12.46% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Taurus (TAURUS) מידע שוק

שווי שוק $ 929.85K$ 929.85K $ 929.85K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 929.85K$ 929.85K $ 929.85K אספקת מחזור 999.98M 999.98M 999.98M אספקה כוללת 999,983,445.737945 999,983,445.737945 999,983,445.737945

שווי השוק הנוכחי של Taurus הוא $ 929.85K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TAURUS הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999983445.737945. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 929.85K.