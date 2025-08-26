Targon (SN4) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 15.31 $ 15.31 $ 15.31 24 שעות נמוך $ 17.59 $ 17.59 $ 17.59 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 15.31$ 15.31 $ 15.31 גבוה 24 שעות $ 17.59$ 17.59 $ 17.59 שיא כל הזמנים $ 39.23$ 39.23 $ 39.23 המחיר הנמוך ביותר $ 15.31$ 15.31 $ 15.31 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.28% שינוי מחיר (1D) -12.56% שינוי מחיר (7D) -17.49% שינוי מחיר (7D) -17.49%

Targon (SN4) המחיר בזמן אמת של הוא $15.38. במהלך 24 השעות האחרונות, SN4 נסחר בטווח שבין שפל של $ 15.31 לבין שיא של $ 17.59, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN4השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 39.23, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 15.31.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN4 השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -12.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Targon (SN4) מידע שוק

שווי שוק $ 33.76M$ 33.76M $ 33.76M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.76M$ 33.76M $ 33.76M אספקת מחזור 2.20M 2.20M 2.20M אספקה כוללת 2,195,201.927057855 2,195,201.927057855 2,195,201.927057855

שווי השוק הנוכחי של Targon הוא $ 33.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN4 הוא 2.20M, עם היצע כולל של 2195201.927057855. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.76M.