TabMan (TAB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00132248$ 0.00132248 $ 0.00132248 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.36% שינוי מחיר (7D) +4.95% שינוי מחיר (7D) +4.95%

TabMan (TAB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TAB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TABהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00132248, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TAB השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.36% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

TabMan (TAB) מידע שוק

שווי שוק $ 37.60K$ 37.60K $ 37.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 37.60K$ 37.60K $ 37.60K אספקת מחזור 10.00B 10.00B 10.00B אספקה כוללת 9,999,999,340.0 9,999,999,340.0 9,999,999,340.0

שווי השוק הנוכחי של TabMan הוא $ 37.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TAB הוא 10.00B, עם היצע כולל של 9999999340.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 37.60K.