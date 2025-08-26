עוד על SYNK

SYNK מידע על מחיר

SYNK אתר רשמי

SYNK טוקניומיקה

SYNK תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Synk סֵמֶל

Synk מחיר (SYNK)

לא רשום

1 SYNK ל USDמחיר חי:

$0.01867953
$0.01867953$0.01867953
-11.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Synk (SYNK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:04:08 (UTC+8)

Synk (SYNK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01682829
$ 0.01682829$ 0.01682829
24 שעות נמוך
$ 0.02132201
$ 0.02132201$ 0.02132201
גבוה 24 שעות

$ 0.01682829
$ 0.01682829$ 0.01682829

$ 0.02132201
$ 0.02132201$ 0.02132201

$ 0.087519
$ 0.087519$ 0.087519

$ 0.00692709
$ 0.00692709$ 0.00692709

+10.84%

-10.52%

-24.09%

-24.09%

Synk (SYNK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0187468. במהלך 24 השעות האחרונות, SYNK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01682829 לבין שיא של $ 0.02132201, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SYNKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.087519, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00692709.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SYNK השתנה ב +10.84% במהלך השעה האחרונה, -10.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Synk (SYNK) מידע שוק

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

--
----

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Synk הוא $ 1.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SYNK הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.88M.

Synk (SYNK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Synkל USDהיה $ -0.00220595438945281.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSynk ל USDהיה . $ -0.0017744802.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSynk ל USDהיה $ -0.0038751491.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Synkל USDהיה $ -0.01831467307551911.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00220595438945281-10.52%
30 ימים$ -0.0017744802-9.46%
60 ימים$ -0.0038751491-20.67%
90 ימים$ -0.01831467307551911-49.41%

מה זהSynk (SYNK)

Synk is a next-generation decentralized operating system (DeOS) designed to offer a secure, private, and anonymous environment for users and developers in the Web 3.0 space. By combining state-of-the-art cryptographic technologies with a decentralized infrastructure, Synk ensures that all user activities are protected from third-party interference. The project’s main goal is to empower individuals and organizations to interact in a truly trustless ecosystem, where every action is safeguarded by encryption and decentralization.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Synk (SYNK) משאב

האתר הרשמי

Synkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Synk (SYNK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Synk (SYNK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Synk.

בדוק את Synk תחזית המחיר עכשיו‏!

SYNK למטבעות מקומיים

Synk (SYNK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Synk (SYNK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SYNK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Synk (SYNK)

כמה שווה Synk (SYNK) היום?
החי SYNKהמחיר ב USD הוא 0.0187468 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SYNK ל USD?
המחיר הנוכחי של SYNK ל USD הוא $ 0.0187468. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Synk?
שווי השוק של SYNK הוא $ 1.88M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SYNK?
ההיצע במחזור של SYNK הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SYNK?
‏‏SYNK השיג מחיר שיא (ATH) של 0.087519 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SYNK?
SYNK ‏‏רשם מחירATL של 0.00692709 USD.
מהו נפח המסחר של SYNK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SYNK הוא -- USD.
האם SYNK יעלה השנה?
SYNK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SYNK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:04:08 (UTC+8)

Synk (SYNK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.