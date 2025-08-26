Synk (SYNK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.01682829 $ 0.01682829 $ 0.01682829 24 שעות נמוך $ 0.02132201 $ 0.02132201 $ 0.02132201 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.01682829$ 0.01682829 $ 0.01682829 גבוה 24 שעות $ 0.02132201$ 0.02132201 $ 0.02132201 שיא כל הזמנים $ 0.087519$ 0.087519 $ 0.087519 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00692709$ 0.00692709 $ 0.00692709 שינוי מחיר (שעה אחת) +10.84% שינוי מחיר (1D) -10.52% שינוי מחיר (7D) -24.09% שינוי מחיר (7D) -24.09%

Synk (SYNK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0187468. במהלך 24 השעות האחרונות, SYNK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01682829 לבין שיא של $ 0.02132201, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SYNKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.087519, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00692709.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SYNK השתנה ב +10.84% במהלך השעה האחרונה, -10.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-24.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Synk (SYNK) מידע שוק

שווי שוק $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Synk הוא $ 1.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SYNK הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.88M.