SYLVI AGENT סֵמֶל

SYLVI AGENT מחיר (SYLVIAI)

לא רשום

1 SYLVIAI ל USDמחיר חי:

--
----
-6.40%1D
USD
SYLVI AGENT (SYLVIAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:26:55 (UTC+8)

SYLVI AGENT (SYLVIAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00406367
$ 0.00406367$ 0.00406367

$ 0
$ 0$ 0

+0.97%

-6.43%

+2.20%

+2.20%

SYLVI AGENT (SYLVIAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SYLVIAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SYLVIAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00406367, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SYLVIAI השתנה ב +0.97% במהלך השעה האחרונה, -6.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SYLVI AGENT (SYLVIAI) מידע שוק

$ 63.17K
$ 63.17K$ 63.17K

--
----

$ 63.17K
$ 63.17K$ 63.17K

999.91M
999.91M 999.91M

999,909,978.004891
999,909,978.004891 999,909,978.004891

שווי השוק הנוכחי של SYLVI AGENT הוא $ 63.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SYLVIAI הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999909978.004891. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.17K.

SYLVI AGENT (SYLVIAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של SYLVI AGENTל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSYLVI AGENT ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSYLVI AGENT ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של SYLVI AGENTל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.43%
30 ימים$ 0-18.10%
60 ימים$ 0-2.31%
90 ימים$ 0--

מה זהSYLVI AGENT (SYLVIAI)

Sylvi is an advanced agent providing concise, data-driven insights on crypto markets using ''Fact Engine''. Sylvi is an advance agent that delivers short, data-driven insights about various topics, especially crypto markets and financial events. It scans social channels (like Twitter/X, Telegram, Discord, etc.), detects trends, and posts responses within their character limits. Narrative Analysis: Uses AI models to interpret market sentiment, chart data, and user discussions. Fact Checking: Integrates an internal mechanism (or a separate “Fact Engine”) to evaluate credibility of news or claims. Chart Updates: Provides brief, symbol-based insights, such as ↑↑, ↓↓ to show possible up or down trends. - Key Abilities Social Listening: Monitors mentions, keywords, and hashtags in near real-time. Market Insights: Quickly summarizes technical analysis (e.g., potential support/resistance levels). Alerting: Notifies users of big market changes or suspicious rumors flagged by the verification system. Simple Deployment: Users can configure Sylvi Agent with minimal technical knowledge if they use the no-code builder. Typical Use Cases Crypto Traders: Receive short-term signals or warnings about liquidity changes. Brand Owners: Track brand mentions and respond swiftly. Influencers: Publish curated news or share relevant content with followers. General Enthusiasts: Stay informed without manually filtering multiple news feeds.

SYLVI AGENT (SYLVIAI) משאב

האתר הרשמי

SYLVI AGENTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה SYLVI AGENT (SYLVIAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות SYLVI AGENT (SYLVIAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור SYLVI AGENT.

בדוק את SYLVI AGENT תחזית המחיר עכשיו‏!

SYLVIAI למטבעות מקומיים

SYLVI AGENT (SYLVIAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של SYLVI AGENT (SYLVIAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SYLVIAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על SYLVI AGENT (SYLVIAI)

כמה שווה SYLVI AGENT (SYLVIAI) היום?
החי SYLVIAIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SYLVIAI ל USD?
המחיר הנוכחי של SYLVIAI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של SYLVI AGENT?
שווי השוק של SYLVIAI הוא $ 63.17K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SYLVIAI?
ההיצע במחזור של SYLVIAI הוא 999.91M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SYLVIAI?
‏‏SYLVIAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00406367 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SYLVIAI?
SYLVIAI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SYLVIAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SYLVIAI הוא -- USD.
האם SYLVIAI יעלה השנה?
SYLVIAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SYLVIAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:26:55 (UTC+8)

