SYLVI AGENT (SYLVIAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00406367$ 0.00406367 $ 0.00406367 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.97% שינוי מחיר (1D) -6.43% שינוי מחיר (7D) +2.20% שינוי מחיר (7D) +2.20%

SYLVI AGENT (SYLVIAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SYLVIAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SYLVIAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00406367, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SYLVIAI השתנה ב +0.97% במהלך השעה האחרונה, -6.43% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SYLVI AGENT (SYLVIAI) מידע שוק

שווי שוק $ 63.17K$ 63.17K $ 63.17K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 63.17K$ 63.17K $ 63.17K אספקת מחזור 999.91M 999.91M 999.91M אספקה כוללת 999,909,978.004891 999,909,978.004891 999,909,978.004891

שווי השוק הנוכחי של SYLVI AGENT הוא $ 63.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SYLVIAI הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999909978.004891. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.17K.