Swop סֵמֶל

Swop מחיר (SWOP)

לא רשום

1 SWOP ל USDמחיר חי:

$0.01002631
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Swop (SWOP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:52:24 (UTC+8)

Swop (SWOP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01002524
24 שעות נמוך
$ 0.01023084
גבוה 24 שעות

$ 0.01002524
$ 0.01023084
$ 0.01091108
$ 0.00898893
+0.00%

-0.01%

-2.13%

-2.13%

Swop (SWOP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01002631. במהלך 24 השעות האחרונות, SWOP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01002524 לבין שיא של $ 0.01023084, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWOPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01091108, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00898893.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWOP השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Swop (SWOP) מידע שוק

$ 100.26M
--
$ 100.26M
10.00B
9,999,998,198.799337
שווי השוק הנוכחי של Swop הוא $ 100.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWOP הוא 10.00B, עם היצע כולל של 9999998198.799337. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 100.26M.

Swop (SWOP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Swopל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSwop ל USDהיה . $ +0.0009585703.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSwop ל USDהיה $ +0.0004497852.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Swopל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.01%
30 ימים$ +0.0009585703+9.56%
60 ימים$ +0.0004497852+4.49%
90 ימים$ 0--

מה זהSwop (SWOP)

The $SWOP token is the native utility and incentive layer of the Swop ecosystem. It powers and rewards the protocol through: -Staking for Discoverability: Stake $SWOP to boost visibility of posts, products, or profiles -Fee Discounts: Reduced fees on mints, redemptions, and swaps -Access Control: Gate premium templates, analytics, or advanced SmartSite tools -Governance (future): Vote on protocol upgrades, partner templates, and funding rounds $SWOP aligns creators, users, and developers through shared ownership of the interaction layer itself.

Swopתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Swop (SWOP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Swop (SWOP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Swop.

בדוק את Swop תחזית המחיר עכשיו‏!

SWOP למטבעות מקומיים

Swop (SWOP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Swop (SWOP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SWOP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Swop (SWOP)

כמה שווה Swop (SWOP) היום?
החי SWOPהמחיר ב USD הוא 0.01002631 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SWOP ל USD?
המחיר הנוכחי של SWOP ל USD הוא $ 0.01002631. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Swop?
שווי השוק של SWOP הוא $ 100.26M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SWOP?
ההיצע במחזור של SWOP הוא 10.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SWOP?
‏‏SWOP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01091108 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SWOP?
SWOP ‏‏רשם מחירATL של 0.00898893 USD.
מהו נפח המסחר של SWOP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SWOP הוא -- USD.
האם SWOP יעלה השנה?
SWOP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SWOP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:52:24 (UTC+8)

