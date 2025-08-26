Swop (SWOP) מידע על מחיר (USD)

Swop (SWOP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01002631. במהלך 24 השעות האחרונות, SWOP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01002524 לבין שיא של $ 0.01023084, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWOPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01091108, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00898893.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWOP השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Swop (SWOP) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Swop הוא $ 100.26M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWOP הוא 10.00B, עם היצע כולל של 9999998198.799337. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 100.26M.