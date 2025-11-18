Swash מחיר היום

מחיר Swash (SWASH) בזמן אמת היום הוא $ 0.00164222, עם שינוי של 0.75% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SWASH ל USD הוא $ 0.00164222 לכל SWASH.

Swash כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,633,945, עם היצע במחזור של 994.96M SWASH. ב‑24 השעות האחרונות, SWASH סחר בין $ 0.00164213 (נמוך) ל $ 0.00165916 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.95025, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00161107.

ביצועים לטווח קצר, SWASH נע ב -0.25% בשעה האחרונה ו -5.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Swash (SWASH) מידע שוק

שווי שוק $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M אספקת מחזור 994.96M 994.96M 994.96M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

