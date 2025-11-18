SuperReturn sSuperUSD מחיר היום

מחיר SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) בזמן אמת היום הוא $ 1.043, עם שינוי של 0.41% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SSUPERUSD ל USD הוא $ 1.043 לכל SSUPERUSD.

SuperReturn sSuperUSD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,965,920, עם היצע במחזור של 2.84M SSUPERUSD. ב‑24 השעות האחרונות, SSUPERUSD סחר בין $ 1.031 (נמוך) ל $ 1.074 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.11, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.938938.

ביצועים לטווח קצר, SSUPERUSD נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -0.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M אספקת מחזור 2.84M 2.84M 2.84M אספקה כוללת 2,843,041.087345 2,843,041.087345 2,843,041.087345

שווי השוק הנוכחי של SuperReturn sSuperUSD הוא $ 2.97M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SSUPERUSD הוא 2.84M, עם היצע כולל של 2843041.087345. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.97M.