SuperBid (SUPERBID) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01486459 גבוה 24 שעות $ 0.01620925 שיא כל הזמנים $ 11.83 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00329421 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.32% שינוי מחיר (1D) -6.05% שינוי מחיר (7D) +57.67%

SuperBid (SUPERBID) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01521348. במהלך 24 השעות האחרונות, SUPERBID נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01486459 לבין שיא של $ 0.01620925, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SUPERBIDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11.83, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00329421.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SUPERBID השתנה ב +0.32% במהלך השעה האחרונה, -6.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+57.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

SuperBid (SUPERBID) מידע שוק

שווי שוק $ 118.19K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.35M אספקת מחזור 7.76M אספקה כוללת 88,345,486.0

שווי השוק הנוכחי של SuperBid הוא $ 118.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SUPERBID הוא 7.76M, עם היצע כולל של 88345486.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.35M.