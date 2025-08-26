Suicune (HSUI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00403634 $ 0.00403634 $ 0.00403634 24 שעות נמוך $ 0.00448769 $ 0.00448769 $ 0.00448769 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00403634$ 0.00403634 $ 0.00403634 גבוה 24 שעות $ 0.00448769$ 0.00448769 $ 0.00448769 שיא כל הזמנים $ 0.119137$ 0.119137 $ 0.119137 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0014754$ 0.0014754 $ 0.0014754 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.07% שינוי מחיר (1D) -8.17% שינוי מחיר (7D) -7.06% שינוי מחיר (7D) -7.06%

Suicune (HSUI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00408062. במהלך 24 השעות האחרונות, HSUI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00403634 לבין שיא של $ 0.00448769, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HSUIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.119137, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0014754.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HSUI השתנה ב +1.07% במהלך השעה האחרונה, -8.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Suicune (HSUI) מידע שוק

שווי שוק $ 999.75K$ 999.75K $ 999.75K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 999.75K$ 999.75K $ 999.75K אספקת מחזור 245.00M 245.00M 245.00M אספקה כוללת 245,000,000.0 245,000,000.0 245,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Suicune הוא $ 999.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HSUI הוא 245.00M, עם היצע כולל של 245000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 999.75K.