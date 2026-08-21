Strata Junior NUSD מחיר היום

מחיר Strata Junior NUSD (JRNUSD) בזמן אמת היום הוא $ 1.12, עם שינוי של 0.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JRNUSD ל USD הוא $ 1.12 לכל JRNUSD.

Strata Junior NUSD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 308,279, עם היצע במחזור של 275.45K JRNUSD. ב‑24 השעות האחרונות, JRNUSD סחר בין $ 1.12 (נמוך) ל $ 1.12 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.12, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.11.

ביצועים לטווח קצר, JRNUSD נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו +0.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Strata Junior NUSD (JRNUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 308.28K$ 308.28K $ 308.28K נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 308.28K$ 308.28K $ 308.28K אספקת מחזור 275.45K 275.45K 275.45K אספקה כוללת 275,451.687324428 275,451.687324428 275,451.687324428

שווי השוק הנוכחי של Strata Junior NUSD הוא $ 308.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של JRNUSD הוא 275.45K, עם היצע כולל של 275451.687324428. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 308.28K.