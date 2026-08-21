Strata Junior mHYPER מחיר היום

מחיר Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) בזמן אמת היום הוא $ 1.039, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JRMHYPER ל USD הוא $ 1.039 לכל JRMHYPER.

Strata Junior mHYPER כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 229,361, עם היצע במחזור של 220.65K JRMHYPER. ב‑24 השעות האחרונות, JRMHYPER סחר בין $ 1.039 (נמוך) ל $ 1.04 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.04, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.033.

ביצועים לטווח קצר, JRMHYPER נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +0.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Strata Junior mHYPER (JRMHYPER) מידע שוק

שווי שוק $ 229.36K$ 229.36K $ 229.36K נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 229.36K$ 229.36K $ 229.36K אספקת מחזור 220.65K 220.65K 220.65K אספקה כוללת 220,647.6777223665 220,647.6777223665 220,647.6777223665

שווי השוק הנוכחי של Strata Junior mHYPER הוא $ 229.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של JRMHYPER הוא 220.65K, עם היצע כולל של 220647.6777223665. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 229.36K.