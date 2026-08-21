Stohn Coin מחיר היום

מחיר Stohn Coin (SOH) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.02% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SOH ל USD הוא $ 0 לכל SOH.

Stohn Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 28,937, עם היצע במחזור של 32.57M SOH. ב‑24 השעות האחרונות, SOH סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.078897, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SOH נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -44.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 14.48.

Stohn Coin (SOH) מידע שוק

שווי שוק $ 28.94K$ 28.94K $ 28.94K נפח (24 שעות) $ 14.48$ 14.48 $ 14.48 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.01K$ 1.01K $ 1.01K אספקת מחזור 32.57M 32.57M 32.57M אספקה כוללת 34,527,302.0 34,527,302.0 34,527,302.0

שווי השוק הנוכחי של Stohn Coin הוא $ 28.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 14.48. ההיצע במחזור של SOH הוא 32.57M, עם היצע כולל של 34527302.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.01K.