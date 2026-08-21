Stobox Token מחיר היום

מחיר Stobox Token (STBU) בזמן אמת היום הוא $ 0.00187638, עם שינוי של 0.26% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STBU ל USD הוא $ 0.00187638 לכל STBU.

Stobox Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 239,241, עם היצע במחזור של 127.50M STBU. ב‑24 השעות האחרונות, STBU סחר בין $ 0.00187599 (נמוך) ל $ 0.00195042 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.449805, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, STBU נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +93.19% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 88.19.

Stobox Token (STBU) מידע שוק

שווי שוק $ 239.24K$ 239.24K $ 239.24K נפח (24 שעות) $ 88.19$ 88.19 $ 88.19 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 281.46K$ 281.46K $ 281.46K אספקת מחזור 127.50M 127.50M 127.50M אספקה כוללת 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Stobox Token הוא $ 239.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 88.19. ההיצע במחזור של STBU הוא 127.50M, עם היצע כולל של 150000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 281.46K.