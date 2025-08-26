stickman (STICKMAN) מידע על מחיר (USD)

stickman (STICKMAN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, STICKMAN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STICKMANהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00355999, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STICKMAN השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, -10.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-28.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

stickman (STICKMAN) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של stickman הוא $ 105.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STICKMAN הוא 997.37M, עם היצע כולל של 997367976.470917. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 105.78K.