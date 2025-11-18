Steve מחיר היום

מחיר Steve ($STEVE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00084236, עם שינוי של 1.77% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $STEVE ל USD הוא $ 0.00084236 לכל $STEVE.

Steve כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 77,569, עם היצע במחזור של 92.11M $STEVE. ב‑24 השעות האחרונות, $STEVE סחר בין $ 0.00084071 (נמוך) ל $ 0.0008615 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00434534, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000665.

ביצועים לטווח קצר, $STEVE נע ב +0.02% בשעה האחרונה ו -18.13% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Steve ($STEVE) מידע שוק

שווי שוק $ 77.57K$ 77.57K $ 77.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 79.98K$ 79.98K $ 79.98K אספקת מחזור 92.11M 92.11M 92.11M אספקה כוללת 94,965,859.121582 94,965,859.121582 94,965,859.121582

שווי השוק הנוכחי של Steve הוא $ 77.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $STEVE הוא 92.11M, עם היצע כולל של 94965859.121582. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 79.98K.