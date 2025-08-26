staring robot (SONNY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00444034$ 0.00444034 $ 0.00444034 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.18% שינוי מחיר (1D) -8.51% שינוי מחיר (7D) +20.13% שינוי מחיר (7D) +20.13%

staring robot (SONNY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SONNY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SONNYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00444034, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SONNY השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -8.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+20.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

staring robot (SONNY) מידע שוק

שווי שוק $ 177.15K$ 177.15K $ 177.15K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 177.15K$ 177.15K $ 177.15K אספקת מחזור 999.27M 999.27M 999.27M אספקה כוללת 999,266,343.60002 999,266,343.60002 999,266,343.60002

שווי השוק הנוכחי של staring robot הוא $ 177.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SONNY הוא 999.27M, עם היצע כולל של 999266343.60002. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 177.15K.