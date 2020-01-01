staring robot (SONNY) טוקנומיקה
Sonny is the friendly face of Web3 on the fast, scalable Solana blockchain, designed for those who believe in a future where humans and technology can thrive together. Whether you're a die-hard sci-fi fan, a crypto enthusiast, or someone who simply loves a great community, Sonny offers something unique:
🌌 Join the Story: With Sonny, you’re not just buying a coin; you're part of a narrative that combines AI, community spirit, and blockchain innovation.
🚀 Fast and Scalable: Built on Solana, Sonny transactions are lightning-fast and low-cost, making it easy to join, trade, and interact without the hassle.
🤖 Sci-Fi Nostalgia Meets Crypto Fun: Sonny brings together fans of futuristic tech and internet culture for a thrilling ride. With each buy, you’re joining a legion of supporters who see a fun future with technology at its core.
💬 Community-Driven: Sonny’s community is a blend of meme lovers, movie buffs, and tech optimists. Together, we’re creating a welcoming space where people can connect, laugh, and share.
So if you're ready for a memecoin that’s more than just a trend, dive into Sonny and be part of something exciting, unpredictable, and undeniably unique. After all, in a world of rigid code, Sonny reminds us that a little rebellion—and a lot of fun—can go a long way.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור staring robot (SONNY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
staring robot (SONNY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של staring robot (SONNY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של SONNY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות SONNYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את SONNYטוקניומיקה, חקרו אתSONNYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.