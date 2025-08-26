Stargate (STARGATE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00990877$ 0.00990877 $ 0.00990877 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.72% שינוי מחיר (1D) -13.18% שינוי מחיר (7D) +1.49% שינוי מחיר (7D) +1.49%

Stargate (STARGATE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, STARGATE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STARGATEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00990877, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STARGATE השתנה ב +0.72% במהלך השעה האחרונה, -13.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Stargate (STARGATE) מידע שוק

שווי שוק $ 80.06K$ 80.06K $ 80.06K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 80.06K$ 80.06K $ 80.06K אספקת מחזור 999.39M 999.39M 999.39M אספקה כוללת 999,391,491.472839 999,391,491.472839 999,391,491.472839

שווי השוק הנוכחי של Stargate הוא $ 80.06K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STARGATE הוא 999.39M, עם היצע כולל של 999391491.472839. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 80.06K.