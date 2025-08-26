StakeWise (SWISE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02217402 $ 0.02217402 $ 0.02217402 24 שעות נמוך $ 0.02568039 $ 0.02568039 $ 0.02568039 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02217402$ 0.02217402 $ 0.02217402 גבוה 24 שעות $ 0.02568039$ 0.02568039 $ 0.02568039 שיא כל הזמנים $ 0.358418$ 0.358418 $ 0.358418 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00701418$ 0.00701418 $ 0.00701418 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.06% שינוי מחיר (1D) -12.77% שינוי מחיר (7D) -5.69% שינוי מחיר (7D) -5.69%

StakeWise (SWISE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02239864. במהלך 24 השעות האחרונות, SWISE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02217402 לבין שיא של $ 0.02568039, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SWISEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.358418, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00701418.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SWISE השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, -12.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

StakeWise (SWISE) מידע שוק

שווי שוק $ 12.63M$ 12.63M $ 12.63M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.36M$ 22.36M $ 22.36M אספקת מחזור 565.16M 565.16M 565.16M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של StakeWise הוא $ 12.63M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SWISE הוא 565.16M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.36M.