StakeLayer (STAKELAYER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01489462$ 0.01489462 $ 0.01489462 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) +0.61% שינוי מחיר (7D) +0.17% שינוי מחיר (7D) +0.17%

StakeLayer (STAKELAYER) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, STAKELAYER נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STAKELAYERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01489462, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STAKELAYER השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

StakeLayer (STAKELAYER) מידע שוק

שווי שוק $ 44.89K$ 44.89K $ 44.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 189.46K$ 189.46K $ 189.46K אספקת מחזור 988.06M 988.06M 988.06M אספקה כוללת 4,170,000,000.0 4,170,000,000.0 4,170,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של StakeLayer הוא $ 44.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STAKELAYER הוא 988.06M, עם היצע כולל של 4170000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 189.46K.