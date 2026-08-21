Staked ZIG מחיר היום

מחיר Staked ZIG (STZIG) בזמן אמת היום הוא $ 0.04310181, עם שינוי של 0.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STZIG ל USD הוא $ 0.04310181 לכל STZIG.

Staked ZIG כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 21,545,304, עם היצע במחזור של 500.00M STZIG. ב‑24 השעות האחרונות, STZIG סחר בין $ 0.0424645 (נמוך) ל $ 0.04759314 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.062633, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.03764345.

ביצועים לטווח קצר, STZIG נע ב +0.50% בשעה האחרונה ו +5.24% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 442.14K.

Staked ZIG (STZIG) מידע שוק

שווי שוק $ 21.55M$ 21.55M $ 21.55M נפח (24 שעות) $ 442.14K$ 442.14K $ 442.14K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.55M$ 21.55M $ 21.55M אספקת מחזור 500.00M 500.00M 500.00M אספקה כוללת 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Staked ZIG הוא $ 21.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 442.14K. ההיצע במחזור של STZIG הוא 500.00M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.55M.